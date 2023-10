Radial Research Corp. est une entreprise technologique canadienne. La société développe des technologies et des services en ligne et de téléchargement, y compris des logiciels, des sites Web et des applications pour smartphones. La société est également à la recherche d'autres opportunités dans le domaine du commerce électronique, de l'Internet et des technologies basées sur les smartphones. La société recherche d'autres opportunités dans le domaine du commerce électronique par l'intermédiaire de Zoompages et de Chatvertizer. Zoompages est un système de gestion du contenu de l'entonnoir de vente pour le commerce électronique, et Chatvertizer est une plateforme logicielle complémentaire qui permet aux marques de consommation d'interagir avec leurs clients et d'améliorer leur capacité de vente à l'aide d'une plateforme automatisée. Parmi ses projets, citons The Commuter, Good Inc, Trill Bank et Rental Platform.

Secteur Logiciels