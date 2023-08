Radiant Cash Management Services Ltd est une société de transport de fonds intégrée, basée en Inde, qui se consacre à la gestion des espèces dans le commerce de détail. La société exerce ses activités dans cinq secteurs verticaux, à savoir la collecte et la livraison d'espèces, la gestion des devises en réseau, le traitement des espèces, les camionnettes de transport de fonds et d'autres services à valeur ajoutée. Son segment de collecte et de livraison d'espèces propose la collecte et la livraison d'espèces pour le compte de ses clients auprès de l'utilisateur final. Son segment de gestion des devises du réseau consiste à collecter des espèces auprès de l'utilisateur final et à les déposer sur ses comptes courants, puis à les transférer sur les comptes des clients le jour même ou le jour ouvrable suivant. Son segment de traitement des espèces comprend le tri des billets par catégories, telles que les billets souillés, mutilés, en bon état, émissibles, contrefaits, les liasses prêtes pour les guichets automatiques, et autres. Son segment des fourgons de transport de fonds propose des fourgons blindés spécialement fabriqués, en location à long terme ou ad hoc, pour le transport de fonds ou de lingots au sein du réseau de ses clients.