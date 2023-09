Radiant Logistics, Inc. est une société de logistique tierce qui fournit des services de transport mondial et de logistique à valeur ajoutée aux États-Unis et au Canada. Elle fournit des services d'expédition de fret national et international ainsi que des services de courtage routier et ferroviaire à une clientèle diversifiée, notamment des fabricants, des distributeurs et des détaillants qui ont des bureaux appartenant à des agents dans toute l'Amérique du Nord et sur d'autres marchés dans le monde entier. Ses services logistiques à valeur ajoutée comprennent l'entreposage et la distribution, le courtage en douane, l'exécution des commandes, la gestion des stocks et les services technologiques. Elle dessert divers secteurs, tels que les biens de consommation, l'alimentation et les boissons, l'électronique et la haute technologie, l'aviation et l'automobile, l'armée et le gouvernement, ainsi que la fabrication et la vente au détail. En tant que prestataire de services logistiques pour le compte de tiers, ses principales activités consistent à organiser l'expédition, pour le compte de ses clients, de matériaux, de produits, d'équipements et d'autres marchandises.

Secteur Frêt aérien et logistique