Radici Pietro Industries & Brands SpA est une société holding basée en Italie, active dans l'industrie du textile d'ameublement. Les produits de la société et les services connexes, tous personnalisables, couvrent toute la chaîne d'approvisionnement, de la matière première au produit final. En particulier, la société et ses filiales opèrent dans cinq secteurs d'activité différents : Tapis touffetés, tapis tissés, gazon artificiel, aiguilles non tissées et produits commercialisés et services complémentaires liés au revêtement de sol textile. Les secteurs d'activité Tapis touffetés, Tapis tissés, Aiguilles non tissées sont spécialisés dans la fabrication de tapis d'intérieur ; le secteur d'activité Gazon artificiel produit du gazon artificiel ; tandis que le secteur d'activité Produits commercialisés et services complémentaires liés aux revêtements de sol textiles commercialise des produits de tiers liés au marché. L'entreprise est principalement active sur les marchés résidentiel et contractuel, maritime, sportif et automobile.

Secteur Mobiliers de maison