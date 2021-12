Radisson Mining Resources : annonce la clôture d'un placement privé sursouscrit de $6,7 millions $

Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTC : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture du placement privé préalablement annoncé, pour un produit brut total de 6 773 110 $ (le « Placement »). Le Placement a été effectué conformément aux termes et modalités de la convention de placement pour compte intervenue entre la Société et un consortium de courtiers pour lequel Eight Capital a agi à titre de chef de file et BMO Marché des capitaux, INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc. et Raymond James Lée (collectivement, les « Courtiers »). Le Placement consiste en l'émission de (i) 10 819 629 actions accréditives du Québec de catégorie A (les « Actions accréditives du Québec ») à un prix de 0,35 $ par Action accréditive du Québec; (ii) 4 860 000 actions accréditives du Québec de charité de catégorie A (les « Actions accréditives de charité du Québec ») à un prix de 0,45 $ par Action accréditive de charité du Québec; et (iii) 2 497 625 actions accréditives fédérales de catégorie A (les « Actions accréditives fédérales » et, collectivement avec les Actions accréditives du Québec et les Actions accréditives de charité du Québec, les « Actions accréditives ») à un prix de 0,32 $ par Action accréditive fédérale.

Les Actions accréditives seront considérées comme des « actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les dépenses admissibles feront l'objet d'une renonciation en faveur des souscripteurs avec une date d'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2021. Le produit brut de la vente des Actions accréditives sera utilisé pour les frais généraux d'exploration sur le projet O'Brien situé au Québec.

En guise de rémunération pour les services rendus dans le cadre du Placement, les Courtiers ont reçu une commission en espèces de 305 478 $. En guise de rémunération additionnelle, la Société a également octroyé aux Courtiers un total de 794 532 bons de souscription de rémunération non-transférables permettant d'acquérir jusqu'à 794 532 actions de catégorie A au prix de 0,35 $ pour une période de 18 mois suivant la clôture du Placement.

Tous les titres à être émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 14 avril 2022, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement demeure soumis à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Des initiés de la Société ont souscrit dans le cadre du Placement pour un total de 1 315 800 Actions accréditives du Québec et 156 250 Actions accréditives fédérales, ce qui constitue des « opérations avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et au sens de la politique 5.9 de la TSXV - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. Cependant, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement ont déterminé que les dispenses de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être invoquées car ni la juste valeur marchande des Actions accréditives du Québec et des Actions accréditives fédérales émises aux initiés, ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ces Actions accréditives du Québec et ces Actions accréditives fédérales ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n'a exprimé d'opinion contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède. Une déclaration de changement important concernant cette transaction entre personnes apparentées sera déposée par la Société mais ne pourra pas être déposée plus tôt que 21 jours avant la clôture du Placement en raison du fait que les modalités de la participation de chacune des personnes non apparentées et de la partie apparentée dans le cadre du Placement n'étaient pas déterminés.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi des États-Unis ») ou de toute autre loi étatique, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne américaine, sans enregistrement préalable en vertu de la Loi des États-Unis et autres lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en l'absence d'une dispense d'inscription applicable.

On behalf of the board of directors

Rahul Paul

President and CEO

For more information on Radisson, visit our website at www.radissonmining.com or contact:

Hubert Parent-Bouchard

Chief Financial Officer

819-763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Certain information contained in the press release are subject to receipt of all regulatory approvals. Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Forward-Looking Statements

All statements, other than statements of historical fact, contained in this press release including, but not limited to, those relating to the intended use of proceeds of the Offering, the development of the O'Brien project and generally, the above "About Radisson Mining Resources Inc." paragraph which essentially describes the Corporation's outlook, constitute "forward-looking information" or "forward-looking statements" within the meaning of applicable securities laws, and are based on expectations, estimates and projections as of the time of this press release. Forward-looking statements are necessarily based upon a number of estimates and assumptions that, while considered reasonable by the Corporation as of the time of such statements, are inherently subject to significant business, economic and competitive uncertainties and contingencies. These estimates and assumptions may prove to be incorrect. Many of these uncertainties and contingencies can directly or indirectly affect, and could cause, actual results to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking statements and future events, could differ materially from those anticipated in such statements. A description of assumptions used to develop such forward-looking information and a description of risk factors that may cause actual results to differ materially from forward looking information can be found in Radisson's disclosure documents on the SEDAR website at www.sedar.com.

By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that estimates, forecasts, projections and other forward-looking statements will not be achieved or that assumptions do not reflect future experience. Forward-looking statements are provided for the purpose of providing information about management's endeavors to develop the O'Brien project and, more generally, its expectations and plans relating to the future. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements as a number of important risk factors and future events could cause the actual outcomes to differ materially from the beliefs, plans, objectives, expectations, anticipations, estimates, assumptions and intentions expressed in such forward-looking statements. All of the forward-looking statements made in this press release are qualified by these cautionary statements and those made in our other filings with the securities regulators of Canada. The Corporation disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements or to explain any material difference between subsequent actual events and such forward-looking statements, except to the extent required by applicable law.