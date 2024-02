ROUYN-NORANDA, Québec, 22 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTCQB : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la nomination de Brett A. Richards à titre de président et chef de la direction, à compter du 1er avril 2024, assurant ainsi la relève du président et chef de la direction par intérim, Denis V. Lachance, qui demeure président du conseil d'administration de Radisson. Brett se joindra également au conseil d'administration de Radisson en tant qu'administrateur à compter du 22 février 2024.

Œuvrant depuis plus de 37 ans dans le milieu des ressources naturelles, M. Richards a occupé des postes cadre, exécutif, sénior et opérationnel dans l'industrie minière et des métaux. Leader dynamique, axé sur les résultats, il a œuvré sur 5 continents et dans plus de 30 pays. M. Richards a été chef de la direction de plusieurs sociétés privées et aussi cotées en bourse sur les bourses de Londres, l’AIM, de Toronto et de croissance TSX, incluant récemment Goldshore Resources (TSXV : GSHR). Durant sa carrière, il a su lever des fonds importants, incluant, dans des moments difficiles et des marchés peu propices. M. Richards a siégé à titre de président du conseil, de comités et d’administrateur de plusieurs sociétés cotées en bourse, dont deux présentement inscrites à la Bourse de croissance TSX.

« Nous sommes ravis d'accueillir Brett au sein de l'équipe en tant que nouveau président et chef de la direction et membre du conseil d'administration. Grâce à son expérience des marchés financiers et de la gestion opérationnelle dans l'industrie des mines et des métaux, il apporte une vaste expertise et une feuille de route marquée de succès », a commenté Denis V. Lachance. « Nous sommes convaincus qu'avec son leadership et son expérience dans le développement de projets, le développement des affaires d'entreprise, ainsi que les fusions et acquisitions à l'échelle mondiale, il saura créer de la valeur pour les actionnaires de Radisson, tout en continuant de développer et de faire progresser notre projet aurifère O'Brien. »

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe de Radisson à titre de nouveau président et chef de la direction de la Société et aussi de me joindre au Conseil d’administration. J'ai hâte de diriger l'organisation à travers les prochaines phases de croissance et de développement », a commenté Brett A. Richards. « Le moment ne pourrait être mieux choisi pour faire avancer le projet aurifère aux plus hautes teneurs non développé au Québec compte tenu du stade actuel du cycle des ressources, offrant un effet de levier important sur la hausse des prix des métaux précieux. Être impliqué dans un projet de telle qualité, à hautes teneurs, situé dans un district minier de premier rang comme l'Abitibi, avec un potentiel de croissance substantiel, présente une opportunité unique pour les investisseurs. Je m’engage à mettre à profit ma vaste expérience et mes connaissances pour conduire Radisson vers la prochaine étape de son développement. »

Le conseil d'administration tient à remercier M. Denis V. Lachance pour son leadership au cours de son mandat de président et chef de la direction par intérim et se réjouit à l'idée de poursuivre sa collaboration dans son rôle de président du conseil d’administration.

Parallèlement à la nomination de M. Richards, la Société annonce l'octroi de 1 000 000 d'options d’achat d’action exerçables pour une période de 5 ans suivant l’octroi, à un prix de 0,175 $. 333 334 options d’achat d’action deviendront exerçables à la date de début de son mandat, 333 333 6 mois suivant la date de début et 333 333 12 mois suivant la date de début.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100 %, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production.

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Denis V. Lachance

Président du conseil d’administration, Président et chef de la direction par intérim

819-806-3340

dlachance@radissonmining.com

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

819-763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du Placement, l’approbation finale de la Bourse en lien avec le Placement, la date de renonciation des dépenses admissibles, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.