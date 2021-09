Radisson nomme Pierre Beaudoin et Jeff Swinoga sur son Conseil d'administration; Rahul Paul est nommé Président et chef de la direction

Le présent communiqué de presse n’est pas destiné à être diffusé par un service de transmission des États-Unis ni à être publié aux États-Unis.

ROUYN-NORANDA, Québec, 23 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (“Radisson” ou la “société”) (TSX.V: RDS, OTC: RMRDF) annonce aujourd’hui qu’elle a nommé Pierre Beaudoin, Chef de l’exploitation de Silvercrest Metals Inc. (TSX: SIL, NYSE: SILV), et Jeff Swinoga, Président & chef de la direction de Exploits Discovery Corp (CSE: NFLD), a son conseil d’administration effectif le 22 Septembre 2021.

Pierre Beaudoin

M. Beaudoin est un cadre senior avec une expérience internationale de plus de 30 ans en opérations, développement de projets et en traitement des minéraux. Il est actuellement chef de l’exploitation de SilverCrest Metals Inc. (TSX: SIL, NYSE: SILV) où il a la première responsabilité pour la construction et le développement du dépôt à hautes teneurs Las Chipas à Sonora au Mexique. Avant de se joindre à SilverCrest, M. Beaudoin a œuvré avec Detour Gold en tant que VP senior des projets d’immobilisations (2010-2013) and Chef de l’exploitation (2013-2017) ou il a dirigé la construction, le développement, le démarrage et les opérations à la mine d’or Detour Lake. Auparavant, M. Beaudoin a travaillé pendant 16 ans avec Barrick Gold. Durant ses 6 dernières années avec Barrick, il fut parti du groupe des projets d’immobilisations ou il dirigea les équipes des études techniques sur Buzwagi en Tanzanie (mis en service en 2009), sur Donlin Creek en Alaska et Cerro Casale au Chili. Avant de se joindre à Barrick Gold, il fut employé par Lac Minerals Ltd et Noranda Minerals.

Jeff Swinoga, CPA, MBA

M. Swinoga est un cadre sénior de haut niveau avec plus de 25 années d’expérience dans l’industrie minière en particulier dans les secteurs des marchés de capitaux, l’avancement, le développement et la construction de projets. Il a été récemment nommé Président, chef de la direction et administrateur de Exploits Discovery Corp. Avant de se joindre à Exploits Discovery Corp, il fut co-meneur national secteurs minier et métallurgie chez Ernst & Young Canada. Auparavant, il était Président et chef de la direction de First Mining Gold, Chef de la direction financière de Torex Gold Resources Inc. (TSX: TXG) où il a mené le financement de Torex de $800 millions US pour la mine d’or El Limon-Guajes de même que la transition de Torex d’une société d’exploration et de développement en un producteur d’or de niveau intermédiaire. Avant Torex, M. Swinoga fut durant 4 ans Chef de la direction financière de North American Palladium Ltd., ou il joua un rôle clé pour le financement de l’expansion de la mine Lac Des Iles, en plus de l’acquisition et le développement de deux mines d’or au Québec. Il œuvra 3 années en tant que Chef de la direction financière chef HudBay Minerals Inc., aidant à la croissance de la société de l’offre initiale publique en 2004 jusqu’ à une capitalisation boursière de plus de $2 Milliards. M. Swinoga travailla aussi 7 années avec Barrick Gold Corporation où il a joué un rôle important dans le financement des projets Bulyanhulu et Veladero. Il est un comptable agrée professionnel et détient une maitrise en administration des affaires de l’Université de Toronto de même qu’un baccalauréat (avec honneurs) en économie de l’Université de Western Ontario. M. Swinoga siège actuellement sur le Conseil d’administration du PDAC et est aussi membre de leur comité d’audit.

Rahul Paul nommé Président et chef de la direction

De plus la société annonce que Rahul Paul a été nommé Président et chef de la direction effectif le 15 septembre, 2021. Depuis qu’il a joint la Société en novembre 2019, M. Paul a joué un rôle principal dans la planification stratégique, la gestion des finances, allocation des capitaux et le marketing. Il fut promu au poste de Président en juin 2020 et s’y ajoutant le rôle de chef de la direction par intérim en février 2021. Il a joué un rôle clé en améliorant le profil de la société sur les marchés des capitaux, en faisant progresser la capitalisation de la société, et en augmentant l’actionnariat institutionnel de la société tout en complétant plusieurs réalisations à valeur ajoutée telle que l’acquisition de la propriété New Alger en 2020.

Commentant sur les nominations, Denis V. Lachance, Président du Conseil d’administration a dit :

« Je suis heureux d’accueillir Pierre et Jeff sur notre Conseil d’administration. Durant une carrière marquée par le succès s’étendant sur 3 décennies Pierre a dirigé avec aplomb le développement, la montée en puissance et les opérations de plusieurs gisements de classe mondiale incluant la plus grande mine d’or au Canada, la mine d’or Detour Lake. Jeff est un cadre senior reconnu avec plus de 25 années d’expérience à l’intérieur des marchés de capitaux, l’avancement et développement et la construction de projets. Il a joué un rôle clé dans le financement, le développement et le démarrage de plusieurs grandes exploitations minières incluant les mines El Limon Guajes (Torex Gold), Bulyanhulu (Barrick Gold) et Veladero (Barrick Gold). Jeff et Pierre apportent une vaste expérience en développement et financement miniers ce qui positionne très bien Radisson pour la prochaine phase de croissance et notre stratégie de valeur ajoutée avec O’Brien. De plus, je suis très heureux de la nomination de Rahul en tant que notre Président et chef de la direction. Avec l’arrivée de Pierre et Jeff et la nomination de Rahul je suis confiant de voir la pleine réalisation du potentiel de nos actifs. »

Commentaires de Rahul Paul, Président et Chef de la direction de Ressources Minières Radisson :

« Ayant eu le privilège de collaborer avec Jeff et Pierre par le passé, je suis emballé par l’opportunité de travailler avec eux à nouveaux alors que nous œuvrons à avancer le projet à hautes teneurs aurifères O’Brien. Radisson est réellement fortunée que ces exécutifs accomplis du domaine minier se joignent à notre conseil d’administration. Avec leur nomination et celle de Michael Gentile plus tôt cette année, nous avons ajouté de l’expertise significative en marché des capitaux, développement de projets miniers et financement de projets, qui je crois, nous aidera à accélérer le processus de création de valeur au projet O’Brien. Notre habileté constante à attirer des individus accomplis témoigne de la qualité de notre actif, nos travaux jusqu’à présent et de l’opportunité exceptionnelle à venir pour les actionnaires de Radisson.”

Position des initiés et achats d’actions

Depuis le début de l’année 2021, les initiés ont acquis un total de 5 652 667 actions de classe A via des achats au marché et/ou l’exercice d’options et de bons de souscription. À ce jour, ces achats représentent 2,20% des actions en circulation. Au 21 septembre 2021, la position globale des initiés totalisait 27 998 161 actions correspondant 10,94% des actions en circulation de la société.

Octroi d’options d’achat d’actions

En conformité avec son régime d’options d’achat d’actions, la société a octroyé aux nouveaux membres du conseil d’administration un total de 1 500 000 options d’achat d’actions. Chaque option permettra au détenteur d’acquérir une action de catégorie A du capital-actions de la Société au prix de 0,22 $ jusqu’au 23 septembre 2026.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée avoir comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

Au nom du conseil d’administration de la Société

Rahul Paul

Président et Chef de la direction

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

(819) 763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.