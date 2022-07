Radisson nomme Vivien Janvier en tant que Directeur de la Géologie

ROUYN-NORANDA, Québec, 18 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a nommé Vivien Janvier, géo., Dr, en tant que Directeur de la Géologie en date du 18 juillet 2022.



M. Janvier détient plus d’une décennie d’expérience en géologie et recherche professionnelle dans un vaste éventail incluant la gestion de l’exploration, la géologie structurale, la modélisation 3D, l’estimation des ressources, l’analyse multispectrale et diverses techniques d’exploration. Il était préalablement Géologue de Projet Sénior, spécialiste en modélisation 3D chez Goldspot Discoveries. Auparavant, il a travaillé chez Agnico-Eagle Ltd. et Services Technominex. Au cours de sa carrière, il a travaillé sur de nombreux projets d’exploration à différents stades de développement au Canada, en Afrique et en Amérique du Sud. M. Janvier a également été impliqué dans plusieurs nouvelles découvertes, plus récemment, la découverte hautes teneurs de Keats (Newfound Gold), la nouvelle zone aurifère du gisement Beaufor (Corporation minière Monarques) et la découverte du système polymétallique au projet Elmer est (Métaux précieux du Québec) M. Janvier détient un Doctorat en Sciences de la Terre – Géologie Économique de l’Institut National de recherche scientifique et une Maîtrise en Sciences de la Terre de l’Université d’Orléans.

« Nous sommes enthousiastes d’accueillir Vivien parmi l’équipe de Radisson. Vivien est un géologue d’expérience et un expert en modélisation 3D avec un bagage considérable varié à partir de l’exploration de base, du développement des ressources et jusqu’à la production. La nomination de Vivien arrive à un moment opportun alors que notre concentration s’oriente sur l’interprétation des résultats attrayants obtenus au cours de la campagne de forage de près de 130 km menée au projet O’Brien depuis 2019 ainsi que leur intégration à l’intérieur de notre modèle litho structural et de ressources. Son orientation et expérience en recherche seront également bénéfiques pour l’intégration des données historiques significatives provenant de plusieurs décennies d’exploration et de production à O’Brien. Ce travail nous permettra d’augmenter notre connaissance géologique de la propriété et d’y établir des cibles d’exploration à hautes priorités additionnelles. Nous anticipons favorablement mettre à profit son expérience en exploration minérale, modélisation 3D, estimation des ressources et sa passion pour de nouvelles découvertes dans notre quête d’avancement du projet à hautes teneurs aurifères O’Brien afin de prouver le vrai potentiel économique de cet actif unique », a commenté Rahul Paul, Président et Chef de la direction.

« Je suis enthousiaste de commencer à travailler avec une équipe extrêmement talentueuse et motivé dans l’objectif de démontrer le plein potentiel du projet O’Brien, un actif auquel je crois énormément. Je suis convaincu que le projet O’Brien possède tous les ingrédients pour devenir l’une des prochaines mines d’or majeures au Canada. Les résultats d’exploration publiés à ce jour ont renforcé ma conviction, suggérant tout le potentiel qui réside en profondeur et à la latérale à l’est et l’ouest de l’ancienne mine O’Brien. J’anticipe favorablement bâtir sur le travail accompli à ce jour afin de découvrir et définir de nouvelles zones minéralisées à hautes teneurs à l’intérieur de plusieurs secteurs peu explorés. J’estime qu’il y a une opportunité formidable pour Radisson et ses actionnaires et j’ai hâte de travailler avec l’équipe afin d’avancer le projet O’Brien et contribuer à la croissance de Radisson », a commenté Vivien Janvier, Directeur de la Géologie.

Séparément, M. Nicolas Guivarch, géo a remis sa démission en tant que Directeur de l’exploration et services techniques pour poursuivre d’autres opportunités. La société désire le remercier pour son professionnalisme et sa contribution dans les activités d’exploration au cours des trois dernières années et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets futurs.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée avoir comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

Au nom du conseil d’administration de la Société

Rahul Paul

Président et Chef de la direction

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

(819) 763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.