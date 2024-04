Ressources minières Radisson inc. est une société canadienne d'exploration aurifère. La Société se concentre sur le projet O'Brien, qu'elle détient à 100 % et qui est situé dans le camp minier de Bousquet-Cadillac, le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, en Abitibi, au Québec. Le projet abrite l'ancienne mine O'Brien. La société possède un portefeuille de deux propriétés, couvrant une superficie totale d'environ 7 481 hectares (ha) dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec au Québec, Canada. Le projet O'Brien est situé en Abitibi, dans le nord-ouest du Québec, sur la route provinciale 117, à mi-chemin entre les villes de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. La propriété Douay est située dans la province de Québec, dans les cantons de Douay et de Vezza. Le projet se trouve à environ 35 kilomètres au sud-ouest de la ville de Matagami. La Société détient un intérêt de 100 % dans la propriété, qui consiste en 36 claims miniers couvrant environ 1 426,93 ha. La propriété est située dans la partie centrale nord de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi.

Secteur Or