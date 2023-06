RadNet, Inc. : Raymond James optimiste sur le dossier

RadNet, Inc. est un fournisseur de services d'imagerie diagnostique aux États-Unis. La société opère directement ou indirectement par le biais de coentreprises avec des hôpitaux, 357 centres situés en Arizona, en Californie, au Delaware, en Floride, au Maryland, au New Jersey et à New York. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Imaging Center et Artificial Intelligence (AI). Le segment Imaging Center fournit aux médecins des capacités d'imagerie pour faciliter le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles. Les services comprennent l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (CT), la tomographie par émission de positons (PET), la médecine nucléaire, la mammographie, l'échographie, la radiologie diagnostique (rayons X), la fluoroscopie et d'autres procédures connexes. Elle fournit également des services de téléradiologie au Royaume-Uni. Le segment AI développe et déploie des applications cliniques pour améliorer l'interprétation des images médicales et les résultats pour les patients, en mettant l'accent sur les diagnostics du cerveau, du sein, de la prostate et des poumons.

Secteur Installations et services en soins de santé