Raffles Medical Group Ltd : Pression acheteuse

Données financières SGD USD EUR CA 2021 695 M 515 M 444 M Résultat net 2021 75,6 M 56,1 M 48,3 M Tréso. nette 2021 62,0 M 46,0 M 39,6 M PER 2021 37,2x Rendement 2021 1,85% Capitalisation 2 879 M 2 134 M 1 841 M VE / CA 2021 4,06x VE / CA 2022 3,74x Nbr Employés 2 700 Flottant 45,2% Prochain événement sur RAFFLES MEDICAL GROUP LTD 01/11/21 Q3 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Cloture 1,54 SGD Objectif de cours Moyen 1,55 SGD Ecart / Objectif Moyen 0,94% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Sheila Ng Won Lein Chief Financial Officer Choon Yong Loo Executive Chairman Kah Ling Teo Chief Information Officer Alfred Loh Senior Clinical Director Wong Wilson Medical Director