Raghav Productivity Enhancers Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et le commerce de masse de battage et d'autres articles liés au quartz. La société fabrique de la masse de pisé de silice. La masse de battage de silice est un matériau réfractaire utilisé pour revêtir les fours à induction, les protégeant des températures extrêmes et des réactions chimiques lors de la fusion des métaux, tout en offrant une durabilité thermique et mécanique. L'entreprise propose une gamme de produits, tels que la masse à pilonner, les minéraux de quartz, la poudre de silice, le sable de silice, les minéraux industriels et la poudre de quartz. Elle propose ses produits à des usines de grande capacité en Inde et dans plus de 35 pays à travers le monde. L'unité de production de la société est située à Newai, Tonk au Rajasthan, avec une capacité de production de 180 000 millions de tonnes par an (MTPA) de masse à pilonner.

Secteur Matériaux de construction