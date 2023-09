Raghuvansh Agrofarms Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans des opérations agricoles. Elle se consacre principalement à la culture de légumes, de grains et de céréales biologiques. Elle dispose d'installations intégrées pour la culture, la transformation et la distribution de produits agricoles. La société est également engagée dans l'élevage laitier, la production, la distribution de produits laitiers et la fabrication de fumier biologique. Elle fournit des légumes biologiques directement à la ferme. Elle produit une gamme de grains et de céréales biologiques. Elle produit une gamme de produits laitiers qui contiennent la bonne composition nutritionnelle avec une teneur élevée en protéines. L'entreprise propose du lombricompost pour les plantes. La poudre d'herbe de blé proposée par l'entreprise est 100 % biologique. La société fournit également du fumier organique, du fumier organique et des plantes ornementales. Les filiales de la société comprennent Sanjeevani Fertilizers and Chemicals Pvt. Ltd. et Kanpur Organics Pvt. Ltd.

Secteur Pêche et agriculture