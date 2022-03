Le PDG de Rai Way affirme que la consolidation est un élément de la stratégie du groupe.

S'exprimant lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après les résultats, le PDG Aldo Mancino a déclaré que toute décision de consolidation serait prise dans le but de maximiser la valeur pour les investisseurs majoritaires et minoritaires.

L'Italie a approuvé un décret permettant au radiodiffuseur public RAI de réduire sa participation dans l'unité de tours Rai Way à moins de 51 %, ce qui pourrait ouvrir la voie à des négociations de fusion entre Rai Way et son rival EI Towers.

La RAI devrait conserver une participation d'au moins 30% dans Rai Way, selon le décret.