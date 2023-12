Rai Way SpA est une société basée en Italie, engagée dans l'industrie des télécommunications. La société est un opérateur de réseau du groupe RAI. Elle est active dans la planification, l'installation, l'exploitation, la gestion et la maintenance de son réseau de transmission et de diffusion de données, de voix et de vidéo. Les activités commerciales de Rai Way SpA sont divisées en deux domaines : la gestion des réseaux de transmission et de diffusion de la télévision et de la radio de la RAI, et la fourniture de services pour les entreprises clientes, tels que la location de tours, la diffusion de signaux par voie terrestre et par satellite, la gestion des services de transmission et des services de réseau. En outre, la société, par le biais de son réseau de transmission Waynet, propose des services de contributions vidéo et audio.

Secteur Services intégrés de télécommunications