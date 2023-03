Rai Way progresse en 2022 et augmente le dividende ; l'Ebitda devrait augmenter en 2023

(Alliance News) - Rai Way Spa a annoncé jeudi que, au 31 décembre 2022, les revenus de base s'élevaient à 245,4 millions d'euros, en hausse de 6,7 % par rapport à 229,9 millions d'euros en 2021, en partie en raison de l'indexation sur l'inflation.

Les revenus attribuables à la RAI, à 210,5 millions d'euros, ont bénéficié de l'augmentation liée aux activités de refarming - effective à partir du second semestre 2021 - ainsi que d'une contribution exceptionnelle de 2,0 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des clients tiers s'élève à 34,9 millions d'euros, en hausse de 14 % grâce à la contribution des nouveaux réseaux numériques terrestres régionaux.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 151,0 millions d'euros, en hausse de 5,7 % par rapport aux 142,9 millions d'euros de l'exercice 2021. Cette croissance résulte de l'augmentation des revenus et des charges d'exploitation qui, nettes de l'impact négatif de plus de 8 millions d'euros de l'augmentation des prix de l'énergie et de certains bénéfices non récurrents, restent largement stables par rapport à l'année précédente. La marge sur le chiffre d'affaires s'élève à 61,5 %, contre 62,2 % en 2021. Compte tenu de l'absence de charges non récurrentes en 2022 alors qu'elles s'élevaient à 400 000 euros en 2021, l'EBITDA s'élève à 151,0 millions d'euros, en hausse de 5,9 % par rapport aux 142,6 millions d'euros enregistrés en 2021.

Le résultat opérationnel s'élève à 103,8 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport aux 91,1 millions d'euros de 2021, bénéficiant également de l'amortissement complet des équipements DVB-T.

Le bénéfice net s'est donc élevé à 73,7 millions d'euros, en hausse de 13 % par rapport à l'exercice 2021, où il s'élevait à 65,4 millions d'euros, en raison également d'un avantage fiscal ponctuel de 1,0 million d'euros.

Le capital net investi s'élève à 281,2 millions d'euros, avec une dette nette de 105,0 millions d'euros - y compris l'effet de l'application de la norme comptable IFRS-16 40,1 millions d'euros - contre 87,9 millions d'euros au 31 décembre 2021. Net des investissements de développement et des paiements de dividendes, la génération de cash récurrente s'est élevée à 93,4 millions d'euros.

Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,2745 euro par action - qui sera versé le 31 mai - contre 0,2436 euro versé l'an dernier.

Pour l'exercice 2023, la société prévoit une croissance de l'Ebitda ajusté à un taux moyen de 10 %, sur la base des prévisions actuelles de prix de l'électricité pour 2023, et des investissements de maintenance en ligne avec l'année précédente ainsi que des investissements de développement substantiellement en ligne avec 2022, mais avec un mix RAI-tertie différent.

Les actions de Rai Way étaient en baisse de 0,1 % à 5,62 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.