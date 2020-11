Affaire Raiffeisen/Aduno: première sanction pénale en vigueur

Zurich (awp) - L'affaire Pierin Vincenz a vu entrer en vigueur une première sanction pénale. L'avocat d'affaires zurichois Beat Barthold, qui s'est vu reprocher d'avoir aidé l'ancien directeur de Raiffeisen ainsi que l'ancien directeur d'Aduno, Beat Stocker, dans leurs transactions, va s'en tirer avec une amende avec sursis, à en croire les journaux de CH Media.

Actif à l'époque dans un grand cabinet d'avocats, M. Barthold avait aidé MM. Vincenz et Stocker à "cacher leurs accords", pouvait-on lire vendredi dans l'article de CH Media. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 580 francs suisses, soit un total de 104'400 francs suisses.

Au bénéficie d'une période probatoire de deux ans, il n'aura touefois pas à s'acquitter de cette somme. Sollicité par AWP, le parquet zurichois s'est contenté de confirmer l'entrée en vigueur de la sanction pénale, sans toutefois citer de nom. Le tribunal de district de Zurich n'a pas souhaité commenter l'information.

Au début du mois, le Ministère public zurichois avait accusé Pierin Vincenz et Beat Stocker de fraude commerciale, détournement de fonds, faux dans les titres et corruption passive au détriment de la société de cartes de crédit Aduno et de la coopérative bancaire Raiffeisen.

Une enquête pénale est en cours depuis décembre 2017. Les ex-dirigeants de Raiffeisen et d'Aduno avaient été placés en détention provisoire, et libérés à mi-juin 2018

Selon le ministère public, la plainte concerne également cinq autres personnes. Des ordonnances pénales ont été prononcées à l'encontre de deux autres personnes. Les sept personnes proches de l'environnement professionnel des deux principaux accusés les auraient soutenus et, dans pusieurs cas, activement soudoyés.

