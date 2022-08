Bénéfice en hausse de plus de 10% pour Raiffeisen au 1er semestre

Zurich (awp) - Raiffeisen a bouclé les six premiers mois de l'année sur un bénéfice net en hausse marquée, malgré un contexte de marché turbulent et une hausse plus que proportionnelle des coûts. Pour la suite de l'exercice, la direction du groupe se veut confiante, sans pour autant s'avancer sur des objectifs chiffrés.

Le produit d'exploitation réalisé entre janvier et juin s'est établi à 1,69 milliard de francs suisses, en hausse de 2,8% par rapport à la même période un an plus tôt. A l'exception des activités de négoce (-0,7%), toutes les lignes de métier ont contribué à la croissance, précise la coopérative bancaire mercredi dans un communiqué.

Les coûts ont augmenté "conformément aux attentes" de 4,5% à 967 millions de francs suisses. Les frais de personnel ont enflé de 2,6% et les autres charges d'exploitation de 9,9%. Principal indicateur de la rentabilité opérationnelle du groupe, le ratio coûts/revenus s'est détérioré de 3,6 points de pourcentage à 57,2%.

Cela n'a pas empêché le résultat d'exploitation de progresser de 1,4% à 622,8 millions de francs suisses. Le bénéfice net s'est quant à lui inscrit à 556 millions, soit 10,1% de mieux qu'au premier semestre 2021.

Au bilan, les engagements résultant des dépôts de la clientèle ont augmenté de plus de 6 milliards de francs suisses (+3,1%) par rapport à fin décembre, à 207,90 milliards, alors que le volume des créances hypothécaires frôle désormais les 200 milliards (+1,8%).

Evoquant un environnement de marché exigeant "en raison des incertitudes géopolitiques, de la persistance d'une inflation élevée et du risque croissant de récession", la direction de Raiffeisen table néanmoins sur une évolution stable et dit s'attendre à une "marche des affaires solide pour le deuxième semestre".

buc/ck