Emprunt: Amag lève 300 millions en 2 tranches, échéances 2025 et 2028

Zurich (awp) - AMAG Leasing a émis sous la direction d'UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), ainsi que de Raiffeisen, deux emprunts aux conditions suivantes:

1ère tranche montant: 175 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 2,8025% prix d'émission:100% durée: 2 ans et 210 jours, jusqu'au 10.09.2025 libération: 10.02.2023 rendement: 2,803% écart de swap: +145 pb valeur: CH1243018822 rating: Baa/BBB/BBB- (Fedafin/CS/ZKB) cotation SIX: dès le 02.2023 2ème tranche: montant: 125 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 3,085% prix d'émission:100% durée: 5 ans, jusqu'au 10.02.2028 libération: 10.02.2023 rendement: 3,085% écart de swap: +170 pb valeur: CH1243018830 rating: Baa/BBB/BBB- (Fedafin, CS/ZKB) cotation SIX: dès le 02.2023

pre