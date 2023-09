Raiffeisen Bank International AG est un groupe bancaire organisé essentiellement autour de 3 pôles d'activités : - banque de détail ; - banque d'affaires ; - banque de marché. A fin 2020, le groupe gère 102,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 90,7 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 857 agences implantées en Europe. La répartition géographique du Produit Net Bancaire est la suivante : Europe de l'Est (32,7%), Europe du Sud-Est (26,2%), Europe centrale (24,3%) et autres (16,8%).

Secteur Banques