Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 695 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire émet sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS un nouvel emprunt et en rouvre deux existants aux conditions suivantes:

1ère tranche: nouvelle émission (s.734) montant: 396 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,875% prix d'émission: 100,780% durée: 7 ans 324 jours, jusqu'au 15.01.2031 libération: 21.02.2023 rendement: 1,768% écart de swap: +8 pb n Grad valeur: CH1243651952 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 17.02.2023 2e tranche: réouverture (s.728) montant: 180 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 503 mio CHF coupon: 2,00% prix d'émission: 101,304% durée: 11 ans 184 jours, jusqu'au 25.08.2034 libération: 21.02.2023 rendement: 1,873% écart de swap: +7 pb n Grad valeur: CH1214797131 n Grad valeur prov.: CH1243651960 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 17.02.2023 3e tranche: réouverture (s.727) montant: 119 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 339 mio CHF coupon: 1,50% prix d'émission: 93,431% durée: 19 ans 301 jours, jusqu'au 22.12.2042 libération: 21.02.2023 rendement: 1,9% écart de swap: +6 pb n Grad valeur: CH1204259746 n Grad valeur prov.: CH1243651978 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 17.02.2023

pre/buc