Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire rouvre un emprunt et en émet deux nouveaux sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS. Les conditions:

1ère tranche: nouvelle émission (série 745) montant: 356 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,750% prix d'émission: 100,133% durée: 10 ans et 84 jours, jusqu'au 23.12.2033 libération: 29.09.2023 n Grad valeur: CH1280154308 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 27.09.2023 2e tranche: 1ère réouverture (série 719) montant: 150 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 400 mio CHF coupon: 1,625% prix d'émission: 98,247% durée: 14 ans et 214 jours, jusqu'au 03.05.2038 libération: 29.09.2023 n Grad valeur: CH1179535021 n Grad valeur prov.: CH1280154316 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 27.09.2023 3e tranche: nouvelle émission (série 746) montant: 248 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,750% prix d'émission: 101,068% durée: 25 ans 117 jours, jusqu'au 26.01.2049 libération: 29.09.2023 n Grad valeur: CH1280154324 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 27.09.2023

sta/buc