Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 868 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS les emprunts suivants:

1ère tranche nouvelle, série 732 montant: 180 mio CHF (avec option de réouverture) taux: 1,75% prix d'émission: 100,199% durée: 6 ans et 66 jours, jusqu'au 22.03.2029 libération: 16.01.2023 rendement à maturité: 1,716% écart swap: +8 pb n Grad valeur: CH1239494987 notation: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à partir du 13.01.2023 2e tranche nouvelle, série 733 montant: 515 mio CHF (avec option de réouverture) taux: 1,875% prix d'émission: 100,002% durée: 9 ans et 358 jours, jusqu'au 14.01.2033 libération: 16.01.2023 rendement à maturité: 1,875% écart swap: +9 pb n Grad valeur: CH1239494995 notation: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à partir du 13.01.2023 3e tranche nouvelle, série 725 montant: 173 mio CHF (avec option de réouverture) total nouveau: 358 mio CHF taux: 1,875% prix d'émission: 99,322% durée: 15 ans et 9 jours, jusqu'au 25.01.2038 libération: 16.01.2023 rendement à maturité: 1,927% écart swap: +6 pb n Grad valeur: CH1199659975 n Grad valeur prov.: CH1239495000 notation: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à partir du 16.01.2023

pre/al