La banque a déclaré qu'elle avait reçu la demande de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain en janvier afin de "clarifier les activités de paiement et les processus connexes maintenus par la RBI à la lumière des récents développements liés à la Russie et à l'Ukraine".

La banque a déclaré qu'elle coopérait pleinement, ajoutant qu'elle avait mis en place des processus pour s'assurer qu'elle respectait les sanctions.