Exclusif - Raiffeisen envisage de quitter la Russie après l'invasion de l'Ukraine - sources

Une telle décision, qui pourrait voir l'une des plus grandes banques d'Europe centrale et orientale quitter la Russie et l'Ukraine, n'est pas imminente, mais pourrait être déclenchée si ses activités dans ces pays ont besoin de liquidités ou de capitaux supplémentaires, a déclaré l'une des personnes.

RBI opère en Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique il y a trente ans et ses activités dans ce pays - la dixième banque de Russie en termes d'actifs - ont contribué pour près d'un tiers au bénéfice net du groupe, qui s'est élevé à 1,5 milliard d'euros (1,7 milliard de dollars) l'année dernière.

Le plan d'urgence montre comment certaines entreprises étrangères présentes en Russie s'efforcent de s'adapter aux lourdes sanctions imposées à Moscou par l'Occident et à l'agitation qui s'ensuit sur les marchés russes. Les géants de l'énergie BP et Shell font partie des entreprises qui cherchent à réduire leurs liens avec la Russie.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" qui, selon elle, ne vise pas à occuper un territoire mais à détruire les capacités militaires de son voisin du sud et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes.

Une deuxième personne a déclaré que RBI pourrait quitter la Russie et l'Ukraine en cédant la propriété à une autre entité, sans donner de détails. Une suspension temporaire de l'activité était également une option, a ajouté cette personne.

Le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a déclaré que Moscou limiterait temporairement les étrangers cherchant à vendre des actifs, ce qui compliquerait toute tentative de quitter le pays.

Un porte-parole de la RBI à Vienne s'est refusé à tout commentaire.

Les affaires russes de RBI ont déclaré dans un communiqué : "La Raiffeisenbank prévoit de garantir la disponibilité ininterrompue de ses services financiers pour les clients sur la base de la législation existante et des ordres du régulateur."

Le coût potentiel pour RBI de quitter la Russie et l'Ukraine n'est pas clair. Les deux sources ont déclaré qu'elle était suffisamment solide financièrement pour résister à tout arrêt de ses opérations bancaires dans ces pays.

La deuxième source a déclaré que toute décision de quitter la Russie devrait être prise en coordination avec la banque centrale, qui pourrait imposer ses propres conditions.

Le ministère autrichien des finances a déclaré cette semaine que la RBI était "bien positionnée pour faire face à toutes les éventualités".

La RBI a investi 2,4 milliards d'euros dans sa filiale russe, dont les actifs s'élevaient à 11,96 milliards d'euros à la fin de l'année dernière.

L'annulation de ces deux investissements réduirait d'un peu plus de 100 points de base le ratio Core Equity Tier 1 du groupe - un indicateur clé de la solidité financière - qui s'élève à 13,14 %, selon les calculs de Reuters.

Ce chiffre ne tient pas compte des bénéfices réalisés sur les paris que la banque a effectués sur le rouble en tant que "couverture" de 1,4 milliard d'euros contre son exposition à cette devise, ce qui réduirait l'impact sur le capital.

En outre, la présentation des résultats annuels de RBI montre que la banque avait une exposition de 1,6 milliard d'euros à la Russie et de 170 millions d'euros à l'Ukraine, qui, selon elle, était principalement comptabilisée par l'intermédiaire de son unité "entreprises et marchés" au niveau du groupe.

(1 $ = 0,8950 euros)