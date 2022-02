Explicatif - Les banques russes risquent d'être exclues alors que l'UE se joint à un nouveau cycle de sanctions

Voici un récapitulatif de l'impact des sanctions déjà annoncées sur les banques et les investisseurs :

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ JUSQU'À PRÉSENT ?

Le département du Trésor américain a déclaré qu'il ciblait l'"infrastructure de base" du système financier russe, en sanctionnant deux de ses plus grandes banques - la Sberbank et la VTB, soutenues par l'État. L'Otkritie, la Sovcombank et la Novikombank, ainsi que certains cadres supérieurs de banques publiques, figurent également sur la liste des sanctions.

Les banques américaines doivent rompre leurs liens de correspondance bancaire - qui permettent aux banques d'effectuer des paiements entre elles et de transférer des fonds dans le monde entier - avec le plus grand créancier russe, la Sberbank, dans un délai de 30 jours.

Les autorités de Washington ont également utilisé l'outil de sanction le plus puissant du gouvernement américain, en ajoutant VTB, Otkritie, Novikombank et Sovcombank à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN). Cette mesure a pour effet d'exclure les banques du système financier américain, d'interdire leurs échanges avec les Américains et de geler leurs avoirs aux États-Unis.

Les sanctions américaines visent également deux banques d'État biélorusses - Belinvestbank et Bank Dabrabyt - en raison du soutien apporté par le pays à l'attaque de Moscou.

Les sanctions américaines sont intervenues peu après que le gouvernement britannique eut déclaré qu'il imposerait un gel des avoirs à toutes les grandes banques russes, y compris VTB, et empêcherait les grandes entreprises russes de lever des fonds en Grande-Bretagne.

Les banques russes ne pourront plus accéder aux marchés de la livre sterling ni à la compensation des paiements, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson.

La Grande-Bretagne a également annoncé le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour les membres de l'élite politique et financière russe, y compris ceux qui ont longtemps joui du style de vie luxueux de Londres.

Plus de 100 personnes, entités et filiales seront finalement sanctionnées.

Auparavant, la Grande-Bretagne n'avait imposé des sanctions qu'à trois milliardaires ayant des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et à cinq créanciers de taille relativement modeste.

Les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord sur des sanctions à l'encontre de Moscou qui visent 70 % du marché bancaire russe, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Toutefois, peu de détails ont été fournis sur les mesures spécifiques.

Les ministres des affaires étrangères de l'UE devaient se réunir à Bruxelles pour une session d'urgence à partir de 14 heures GMT afin de régler les mesures dont le principe a été largement accepté dans la nuit.

En début de semaine, les dirigeants européens avaient convenu de sanctionner 27 personnes et entités, dont des banques finançant des décideurs russes et des opérations dans les territoires sécessionnistes d'Ukraine, mais pas les plus gros créanciers.

Washington avait imposé des sanctions à Promsvyazbank et VEB.

Les États-Unis avaient également renforcé les interdictions sur la dette souveraine russe, ce qui, selon le président américain Joe Biden, couperait le gouvernement russe des financements occidentaux.

QUELLE SUITE ?

Les grandes banques russes sont profondément intégrées dans le système financier mondial, ce qui signifie que toute sanction contre les plus grandes institutions pourrait être ressentie bien au-delà de ses frontières.

Le Trésor américain a déclaré que les sanctions de jeudi perturberaient des milliards de dollars d'opérations de change quotidiennes effectuées par les institutions financières russes. Dans l'ensemble, ces institutions effectuent pour environ 46 milliards de dollars de transactions de change, dont 80 % en dollars. "La grande majorité de ces transactions seront désormais perturbées", a déclaré la Commission.

Les sanctions visent près de 80 % de l'ensemble des actifs bancaires en Russie.

La Sberbank a déclaré qu'elle était prête à faire face à toute évolution.

La VTB a déclaré s'être préparée au scénario le plus grave. "Nous avons élaboré plusieurs plans pour contrer les sanctions de manière à minimiser les conséquences négatives pour nos clients", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Sovcombank, Otkritie et Novikombank n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. L'ambassade de Russie aux États-Unis n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les nouvelles sanctions que les dirigeants européens s'apprêtent à annoncer comprendront probablement le gel des avoirs de la Russie et l'interruption de l'accès de ses banques aux marchés financiers.

QU'EST-CE QUI SERAIT LE PLUS DUREMENT TOUCHÉ ?

Ce que les banques et les créanciers occidentaux craignent le plus, c'est que la Russie soit bannie du système mondial de paiement SWIFT, qui est utilisé par plus de 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays.

Une telle mesure toucherait durement les banques russes, mais les conséquences sont complexes. En interdisant SWIFT, les créanciers européens auraient du mal à récupérer leur argent.

Les dirigeants européens ont choisi de ne pas exclure la Russie de SWIFT à ce stade.

Le ministre britannique des affaires étrangères, M. Johnson, a déclaré jeudi qu'il avait l'intention de travailler avec ses alliés pour interdire l'accès de la Russie à SWIFT. Le président américain Biden a déclaré que cette option restait envisageable.

Selon les analystes, les institutions russes sont mieux à même de faire face aux sanctions que huit ans plus tôt, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles ne feront pas mal.

L'Institute of International Finance, le plus grand groupe bancaire international, a déclaré que les sanctions américaines contre la Russie auront un impact considérable sur l'économie et les citoyens russes et pourraient provoquer une récession.

QUELLES SONT LES BANQUES ÉTRANGÈRES LES PLUS EXPOSÉES ?

De nombreuses banques étrangères ont considérablement réduit leur exposition à la Russie depuis 2014, mais plusieurs banques occidentales ont été impliquées dans des transactions et ont d'autres relations.

Les actions des banques européennes ont connu de fortes baisses jeudi, avec un indice des valeurs bancaires européennes clôturant en baisse de 8,1 %.

Les banques ayant d'importantes opérations en Russie ont été particulièrement touchées, l'autrichienne Raiffeisen Bank International perdant 23 % et la française Société Générale 12 %.

Les banques italiennes et françaises avaient chacune des créances en souffrance sur la Russie d'environ 25 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021, selon les chiffres de la Banque des règlements internationaux.

Les banques autrichiennes avaient 17,5 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer aux 14,7 milliards de dollars des États-Unis.