Explicatif - Les banques se préparent à une spirale de sanctions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les mesures annoncées en début de semaine ont frappé plusieurs banques et particuliers russes et ont visé la capacité de Moscou à lever des fonds sur les marchés internationaux de la dette. Mais les experts du secteur financier et certains hommes politiques occidentaux ont déclaré que ces mesures n'étaient pas assez sévères.

Les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et leurs alliés devraient maintenant rendre plus difficile l'activité internationale des créanciers russes.

Voici un récapitulatif de l'impact des sanctions annoncées jusqu'à présent sur les banques et les investisseurs et des nouvelles mesures potentielles qui pourraient frapper plus fort :

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ JUSQU'À PRÉSENT ?

En début de semaine, les ministres européens des affaires étrangères ont décidé de sanctionner 27 personnes et entités, dont des banques finançant des décideurs et des opérations russes dans les territoires sécessionnistes d'Ukraine.

Le train de sanctions comprend également tous les membres de la chambre basse du parlement russe qui ont voté en faveur de la reconnaissance des régions séparatistes.

La Grande-Bretagne a imposé des sanctions à trois milliardaires ayant des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, ainsi qu'à cinq banques - Rossiya, IS Bank, GenBank, Promsvyazbank et Black Sea Bank.

Les prêteurs étaient relativement petits et seule la banque militaire Promsvyazbank figure sur la liste des établissements de crédit d'importance systémique de la banque centrale russe.

Bank Rossiya faisait déjà l'objet de sanctions américaines depuis 2014 pour ses liens étroits avec des responsables du Kremlin.

Washington a imposé des sanctions à la Promsvyazbank et à la banque VEB.

Les États-Unis ont également renforcé les interdictions sur la dette souveraine russe, ce qui, selon le président américain Joe Biden, couperait le gouvernement russe des financements occidentaux.

QUE POURRAIT-IL SE PASSER ENSUITE ?

Les grandes banques russes sont profondément intégrées dans le système financier mondial, ce qui signifie que toute sanction contre les plus grandes institutions pourrait être ressentie bien au-delà de ses frontières.

Les sanctions déjà annoncées se concentraient sur les petites banques et n'étaient pas aussi étendues que celles imposées après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, bien que nombre d'entre elles restent en place.

Le président Biden a déclaré jeudi, après la dernière action russe, que les dirigeants du G7 et les alliés des États-Unis imposeraient des sanctions sévères.

Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré aux journalistes en début de semaine que les banques publiques russes Sberbank et VTB feraient l'objet de sanctions américaines si Moscou poursuivait son invasion de l'Ukraine.

Les actions de ces banques, qui ont en fait augmenté mardi après l'annonce des premières sanctions, ont vu leur valeur diminuer de près de moitié jeudi, les investisseurs se détournant des actifs russes.

La Sberbank, la plus grande banque de Russie, a déclaré qu'elle était prête à faire face à toute évolution.

Washington a également préparé une série de mesures, y compris l'interdiction pour les institutions financières américaines de traiter des transactions pour les grandes banques russes en coupant les relations de "correspondant" bancaire, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.

La désactivation des paiements internationaux frapperait fort et il n'est pas clair si les responsables vont déployer cette mesure maintenant ou la garder en réserve.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne et ses alliés allaient convenir d'un ensemble de sanctions économiques visant à entraver l'économie russe. Il devrait annoncer des mesures spécifiques vers 1700 GMT.

Les dirigeants de l'Union européenne préparent de nouvelles sanctions, notamment le gel des avoirs de la Russie, l'arrêt de l'accès de ses banques aux marchés financiers européens et le ciblage des "intérêts du Kremlin".

QU'EST-CE QUI SERAIT LE PLUS DUREMENT TOUCHÉ ?

Ce que les banques et les créanciers occidentaux craignent le plus, c'est la possibilité que la Russie soit bannie du système mondial de paiement SWIFT, qui est utilisé par plus de 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays.

Une telle mesure toucherait durement les banques russes, mais les conséquences sont complexes. En interdisant SWIFT, les créanciers européens auraient du mal à récupérer leur argent. La Russie a mis en place un système de paiement alternatif.

Il est peu probable qu'un accord soit trouvé à ce stade sur l'exclusion de la Russie de SWIFT, ont déclaré jeudi plusieurs sources européennes.

Selon les analystes, les institutions russes sont mieux à même de faire face aux sanctions que huit ans auparavant.

Les banques publiques russes ont réduit leur exposition aux marchés occidentaux et, depuis 2014, la Russie s'est diversifiée en s'éloignant des bons du Trésor américain et des dollars.

L'euro et l'or représentent une part plus importante des réserves de la Russie que les dollars, selon un rapport de janvier de l'Institut de la finance internationale.

La Russie dispose d'autres moyens de défense, notamment d'abondantes réserves de devises fortes (635 milliards de dollars), d'un prix du pétrole proche de 100 dollars le baril et d'une faible dette.

La banque centrale russe a déclaré qu'elle interviendrait pour aider le rouble après qu'il se soit effondré à des niveaux records jeudi.

QUELLES SONT LES BANQUES ÉTRANGÈRES LES PLUS EXPOSÉES ?

Les actions des banques européennes ont fortement chuté jeudi, avec un indice des valeurs bancaires européennes en baisse de 7,5 %.

Les banques ayant des activités importantes en Russie ont été particulièrement touchées, l'autrichienne Raiffeisen Bank International perdant 20 % et la française Société Générale 11 %.

Les banques italiennes et françaises avaient chacune des créances en souffrance sur la Russie d'environ 25 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021, selon les chiffres de la Banque des règlements internationaux.

Les banques autrichiennes avaient 17,5 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer aux 14,7 milliards de dollars des États-Unis.

De nombreuses banques étrangères ont considérablement réduit leur exposition à la Russie depuis 2014, ce qui rend certains banquiers moins préoccupés par les sanctions.

Expositions des banques à la Russie - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmnxmabpr/banks%20russia.PNG