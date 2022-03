Face aux juges, Pierin Vincenz assure n'avoir rien fait d'illégal

Zurich (awp/ats) - Le procès de l'ex-patron de Raiffeisen et de ses co-accusés s'est terminé mardi à Zurich après huit jours d'audiences. En conclusion, Pierin Vincenz a souligné qu'il n'avait "rien fait d'illégal". Il risque six ans de prison. Le jugement est attendu le 13 avril.

Dans sa dernière déclaration face aux juges du Tribunal de district de Zurich, l'ancien patron de banque a admis avoir parfois commis des erreurs au cours des 20 années qu'il a passées au sein de l'établissement financier. Il n'a toutefois jamais agi avec l'intention de nuire à Raiffeisen ou à la société de cartes de crédit Aduno, a-t-il assuré en demandant son acquittement.

L'accusation réclame six ans de prison contre Pierin Vincenz et l'ex-patron d'Aduno, Beat Stocker, pour escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et de corruption passive. Elle leur reproche d'avoir placé des participations occultes dans des sociétés pour s'enrichir illégalement lors du rachat de ces sociétés par Raiffeisen ou Aduno.

"Date" sur Tinder: un entretien d'embauche ___

Le Ministère public accuse également Pierin Vincenz d'avoir financé de grosses dépenses privées à travers des notes de frais: 200'000 francs suisses pour des visites dans des clubs de strip-tease et 250'000 francs suisses pour des voyages.

Au cours du procès, il a justifié ces dépenses par le besoin d'entretenir ses relations avec ses clients. Il a aussi décrit comme un "entretien d'embauche" un rendez-vous galant fixé dans un restaurant par l'intermédiaire de l'application de rencontres Tinder.

Somme délictueuse: 25 millions de francs suisses ___

Au total, la somme délictueuse reprochée à Pierin Vincenz est de 9 millions de francs suisses et de 16 millions pour Beat Stocker. Les procureurs ont aussi requis des peines de prison avec sursis ou sursis partiel contre leurs cinq co-accusés, ainsi qu'une peine pécuniaire dans l'un des cas. Ils leur reprochent leur complicité.

Les avocats de la défense réclament l'acquittement de leurs clients respectifs ainsi que des réparations pour tort moral. Durant le procès, ils ont fortement critiqué le travail du Ministère public. Ils ont notamment qualifié de "n'importe quoi" certains passages de l'acte d'accusation et reproché aux procureurs d'y avoir fait fi de certains faits.

Un dernier jour d'audiences était agendé à mercredi. Le tribunal n'en fera pas usage. Il doit rendre son jugement le 13 avril prochain.

ats/rp