L'Europe en légère hausse, les matières premières en soutien

PARIS, 20 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur une note légèrement positive lundi dans les premiers échanges, tirées notamment par les ressources de base, mais la prise de risque reste limitée en l'absence ce jour d'investisseurs à Wall Street et attendant le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui sera publié mercredi.



À Paris, le CAC 40 grappille 0,08% à 7.353,68 points vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,12% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,05%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 de 0,22% et le Stoxx 600 de 0,19%.



Wall Street, qui a été affectée vendredi par la perspective de voir la Fed poursuivre sa politique monétaire restrictive, est fermée ce lundi pour le "Presidents' Day" (le Jour des présidents).



Les investisseurs attendent mercredi le compte rendu de la dernière réunion de la Fed alors que pas moins de cinq responsables de la banque américaine doivent par ailleurs s'exprimer cette semaine.



L'indicateur d'inflation "core" PCE, mesure préférée de la Fed en la matière dont la publication est prévue vendredi, est également attendu. Le consensus Reuters prévoit une accélération à 0,4% en janvier sur un mois, le niveau le plus élevé en cinq mois, et un ralentissement à 4,3% sur un an.



Cela pourrait raviver les craintes d'une remontée prolongée du coût du crédit alors que le marché évalue actuellement le pic des taux aux Etats-Unis à 5,28%, tout en excluant une baisse pour la fin de l'année.



Au-delà des préoccupations macroéconomiques, les tensions géopolitiques limitent également le rebond des marchés. La Corée du Nord a tiré lundi deux missiles balistiques au large de sa côte orientale et le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a mis en garde Pékin contre les conséquences d'un soutien à Moscou dans la guerre en Ukraine.



En Bourse, le secteur des matières premières , soutenu par l'espoir d'un redressement de la demande en Chine, figure parmi les meilleures performances. Les compartiments défensifs comme l'immobilier (+0,52%), la santé (+0,1%) et les services aux collectivités (+0,59%) sont également recherchés, tandis que l'indice des nouvelles technologies (-0,2%), sensible à l'évolution des taux, accuse l'un des plus importants replis.



Dans l'actualité des entreprises, Forvia a annoncé lundi anticiper une amélioration de ses résultats cette année après une perte nette part du groupe de 382 millions d'euros en 2022. Faurecia prend 3,80% et Hella gagne 0,38%, l'équipementier automobile étant né du rachat par Faurecia de son concurrent allemand. L'indice de l'automobile progresse de 0,89%.



Valneva avance de 0,93%, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, ayant accordé une revue prioritaire à son candidat vaccin contre le chikungunya.



Ailleurs en Europe, la banque autrichienne Raiffeisen



plonge de 6,75%, les autorités américaines ayant réclamé des informations sur ses activités en Russie. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)