La RBI autrichienne voit de gros bénéfices en Russie et au Belarus

La rentabilité des opérations russes complique le tableau pour la banque basée à Vienne, qui doit définir son avenir après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

RBI, l'une des banques européennes les plus exposées à la Russie, a étudié des options stratégiques pour cette activité, y compris un éventuel retrait de Russie.

"En raison de la complexité de la situation et de l'évolution constante des conditions cadres, le processus prendra encore un certain temps", a déclaré le directeur général Johann Strobl.

Strobl a déclaré aux journalistes qu'il ne pouvait pas fournir de calendrier pour une quelconque décision et a refusé de développer les déclarations du mois de mai, lorsqu'il a dit que la banque avait été approchée avec des indications d'intérêt non sollicitées pour ses opérations en Russie.

Lundi soir, la banque a annoncé que son bénéfice du deuxième trimestre avait plus que triplé après avoir enregistré un gain sur la vente de sa filiale bulgare.

Les actions de la banque se sont échangées en hausse de 6,5 % mardi en fin de matinée à Vienne. Elles ont chuté de 50 % depuis le début de l'année, soit une baisse plus forte que celle de 12 % d'un large indice des banques européennes.

Les analystes de Barclays ont qualifié les résultats de la banque de "battement massif des bénéfices" et ont déclaré que ses prévisions "impliquent une augmentation significative des bénéfices".

JPMorgan a noté que "les bénéfices ont bénéficié d'une très forte contribution de la Russie".

Le bénéfice a augmenté de 201 % en Russie au cours des six premiers mois de l'année pour atteindre 630 millions d'euros (645 millions de dollars). La RBI a attribué cette hausse à des facteurs tels que des taux d'intérêt plus élevés et un rouble plus fort.

La RBI autrichienne et la Russie :

RBI a réduit son volume de prêts en Russie mais les bénéfices dans le pays ont néanmoins représenté environ un tiers du total du groupe au premier semestre de l'année.

Le créancier opère en Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique il y a 30 ans et ses activités dans ce pays - qui est la 10e banque de Russie en termes d'actifs - ont également contribué pour près d'un tiers au bénéfice net du groupe de 1,5 milliard d'euros l'an dernier.

En Biélorussie, le bénéfice a augmenté de plus de 1 700 % au cours du premier semestre, bien que partant d'un niveau faible.

(1 $ = 0,9764 euros