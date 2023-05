La banque autrichienne Raiffeisen tente une dernière fois de se séparer de sa filiale russe -sources

La deuxième banque autrichienne se prépare à une scission après des mois d'efforts infructueux pour trouver un acquéreur afin de désamorcer le conflit concernant ses activités en Russie et d'éviter d'avoir à s'en défaire complètement.

Mais cette ultime tentative se heurte à des obstacles, notamment de la part des régulateurs internationaux, ont déclaré ces personnes à Reuters.

Raiffeisen est désormais la plus importante banque occidentale en Russie, proposant une bouée de sauvetage en matière de paiements aux Russes qui ont peu d'alternatives, alors que Moscou est de plus en plus isolée en raison de son invasion de l'Ukraine.

Un porte-parole a déclaré que Raiffeisen "continuerait à faire progresser les transactions potentielles qui aboutiraient à la vente ou à la scission de Raiffeisenbank Russia".

Bien que la scission bénéficie d'un large soutien de la part des autorités autrichiennes, elle se heurte à des obstacles, notamment celui de décrocher l'approbation de la Banque centrale européenne (BCE) et d'obtenir la bénédiction de Washington, qui enquête sur les liens de RBI avec la Russie.

Si la scission a lieu, les propriétaires de RBI, au premier rang desquels les banques communautaires autrichiennes, pourraient devenir actionnaires d'une nouvelle entité cotée à Vienne, à raison d'une action pour chaque action qu'ils détiennent actuellement.

Il n'est pas certain que l'entité soit réellement indépendante de RBI, un facteur décisif pour déterminer si elle doit être supervisée par l'Autriche ou par la BCE.

Une personne a déclaré qu'une scission était considérée comme préférable à une vente, tandis qu'une autre, familière avec les réflexions de la BCE, a déclaré que le degré d'indépendance de la banque scindée par rapport à la RBI déterminerait si la banque centrale la superviserait.

S'il existe des chevauchements importants au niveau du personnel ou du financement, a ajouté cette personne, la banque pourrait être placée sous la surveillance de la BCE, en tant que partie intégrante de la RBI.

La BCE s'est refusée à tout commentaire.

Une troisième personne a déclaré qu'une scission était plus probable parce que tout acheteur potentiel avait été effrayé par les sanctions occidentales.

Une quatrième personne a déclaré qu'une scission permettrait aux banques coopératives autrichiennes mal à l'aise avec les liens avec la Russie de se vendre. Il a ajouté que les autorités américaines avaient toutefois exprimé des inquiétudes quant à la manière dont la nouvelle entité serait contrôlée en matière de blanchiment d'argent.

Le plan est conçu pour éloigner la RBI de la Russie, mais il ne s'agit pas d'une coupure nette. La RBI a déclaré que, bien qu'elle ait réduit certaines activités en Russie, elle avait l'obligation de maintenir ses opérations dans ce pays afin de soutenir ses clients et ses 9 000 employés.

SCRUTINIE

Raiffeisen est sous pression depuis qu'il est apparu qu'elle était l'une des banques obligées de participer à un plan russe visant à accorder des congés de paiement de prêts aux troupes combattant en Ukraine.

En janvier, l'autorité américaine chargée des sanctions a ouvert une enquête sur Raiffeisen concernant ses activités en Russie et la BCE fait également pression sur Raiffeisen pour qu'elle se défasse de ses activités.

L'enquête américaine, en particulier, pourrait s'avérer périlleuse pour l'Autriche, qui s'était présentée comme un pont entre l'Est et l'Ouest, faisant de Vienne un pôle d'attraction pour l'argent russe.

La scission est conçue pour maintenir les liens bancaires de Vienne avec la Russie, tout en isolant Raiffeisen des retombées de la guerre en Ukraine sur sa réputation.

Lundi, l'Autrichien Alexander Schallenberg a de nouveau défendu la banque, selon un fonctionnaire autrichien.

M. Schallenberg a déclaré à ses collègues ministres des affaires étrangères que Raiffeisen ne devait pas être montrée du doigt, car elle n'était pas différente de la plupart des entreprises occidentales qui continuent à travailler en Russie.

En octobre dernier, Raiffeisen a déclaré avoir prêté plus de 600 millions d'euros à des clients, principalement en Russie et au Belarus, qui ont depuis été sanctionnés. Ce montant a diminué depuis.

Un projet de suivi des sanctions parrainé par l'Ukraine a inclus Raiffeisen dans une liste de parrains de guerre pour avoir coopéré avec la Russie.