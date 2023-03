Le marché immobilier romand fait de la résistance en 2022

Lausanne (awp) - Le marché immobilier en Suisse romande, principalement représenté par la Région du Léman et la Suisse occidentale, a fait preuve de résistance cette année. "En raison de la hausse des taux d'intérêt hypothécaires, la demande de propriété est en recul bien qu'elle reste importante," explique Michel Fleury, analyste au sein de Raiffeisen en marge de la publication des résultats de l'établissement bancaire.

En 2022, les prix des logements en maisons individuelles comme en propriétés par étage ont augmenté en Suisse romande à la même vitesse qu'au niveau national, explique l'expert. L'indice de l'offre et des prix des transactions s'affichait respectivement à 133,7 et 136,9 fin décembre.

Le taux de vacance, indice révélateur pour mesurer la pénurie de logement, était au plus bas en Région du Léman à environ 0,6% loin du niveau national à 1,3%, a indiqué l'analyste qui déplore trop peu de biens sur le marché.

"Il était intéressant de devenir propriétaire durant la pandémie mondiale où la demande s'est faite plus forte en propriété. Mais avec la hausse des taux presque doublé en une année, les crédits sont devenus plus chers," a relevé M. Fleury. "L'immigration forte pendant et après le Covid, conjuguée à une économie forte par rapport aux voisins européens a fait augmenter la demande de logements depuis le début de la guerre en Ukraine."

Au chapitre des perspectives, l'analyste ne voit pas d'expansion de l'activité de construction et une immigration toujours élevée. A moyen terme, "les prix des logements en propriété vont quelque peu s'essouffler, mais continueront tout de même de progresser. Les loyers proposés comme ceux existants vont par contre nettement augmenter." Environ 45% des locataires sont directement concernés par la première hausse du taux hypothécaire de référence prévue en 2023.

