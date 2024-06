Les régulateurs autrichiens ont infligé une amende à Raiffeisen Bank International pour des manquements dans ses contrôles de blanchiment d'argent, a déclaré vendredi l'Autorité des marchés financiers du pays, imposant une amende d'un peu plus de 2 millions d'euros (2,1 millions de dollars).

Cette amende, d'un montant record en Autriche, a été infligée après que les régulateurs ont constaté des manquements dans les contrôles de la RBI en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sur deux banques correspondantes, ont indiqué les régulateurs.

Une personne ayant une connaissance directe de l'affaire a désigné ces pays comme étant Cuba et Bahreïn.

Cette sanction, bien que mineure par rapport à celles qui pourraient être imposées par les États-Unis, ternit encore l'image de Raiffeisen, alors que la plus grande banque occidentale de Russie subit des pressions croissantes pour rompre ses liens avec ce pays.

Les États-Unis, dont les autorités examinent les liens de Raiffeisen avec la Russie, ont plus de poids que l'Autriche, car ils contrôlent l'accès au dollar, pierre angulaire du commerce international et élément vital du secteur bancaire.

Le mois dernier, le Trésor américain a averti par écrit Raiffeisen que son accès au système financier américain pourrait être restreint en raison de ses relations avec la Russie, selon Reuters.

Cet avertissement, le plus sévère jamais adressé à la plus grande banque occidentale en Russie, fait suite à des mois de pression de la part de Washington, qui s'intéresse depuis plus d'un an aux activités de Raiffeisen dans le pays.

Alors que de nombreux gouvernements et entreprises occidentaux ont radicalement réduit leurs liens avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine il y a plus de deux ans, l'Autriche reste liée à la Russie par des gazoducs essentiels, Vienne servant toujours de plaque tournante pour l'argent liquide en provenance de Russie et de ses ex-voisins soviétiques.

La RBI s'était engagée à se séparer de ses activités en Russie, qui fournissent des moyens de paiement à des centaines d'entreprises du pays, après avoir subi la pression des régulateurs internationaux. Mais deux ans après le début de la guerre, peu de choses ont changé.

Bien que la banque italienne UniCredit ait également des activités en Russie et soit tout aussi réticente à s'en séparer, RBI est bien plus grande et est devenue un test de la volonté occidentale de mettre fin aux liens avec la Russie.

