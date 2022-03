Naviguer dans la crise ukrainienne

Quelle est l'ampleur de la douleur qui va encore frapper l'économie russe ? Le pétrole peut-il grimper encore plus haut ? Les données sur l'inflation américaine sont attendues jeudi, le jour même où la Banque centrale européenne tient une réunion de politique générale cruciale.

Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York, Tommy Wilkes, Julien Ponthus et Dhara Ranasinghe à Londres vous présentent la semaine à venir sur les marchés.

1/ DOULEUR RUSSE

Après un barrage de sanctions occidentales, l'économie de la Russie va connaître une forte contraction économique et une inflation galopante. Les risques de défaut de paiement de la dette sont en hausse.

À l'exception du rouble, qui a atteint un plancher record, la plupart des marchés russes sont fermés depuis que l'Occident a imposé des sanctions plus sévères après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les investisseurs étrangers se bousculent pour retirer leur argent de Russie - s'ils le peuvent. Leurs avoirs sont gelés car les sanctions, les restrictions imposées par la Russie et le manque de liquidités rendent impossible toute sortie.

Il a également été difficile de déterminer l'étendue des dégâts. Les gestionnaires d'actifs espèrent obtenir plus de clarté sur la valeur de leurs investissements russes, voire sur leur valeur réelle.

Beaucoup se préparent également à ce que les sanctions occidentales aillent encore plus loin et visent le secteur énergétique russe.

Dans ce

cas, il faut s'attendre à de nouveaux mouvements spectaculaires du rouble et des prix du pétrole.

Dollar américain contre rouble russe https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpwebjnbpw/rouble.PNG

2/ WHEN'S THE PEAK ?

Les données de jeudi devraient montrer que l'inflation américaine a de nouveau augmenté en février, confirmant ce que nous savons tous déjà : la Réserve fédérale augmentera probablement ses taux en mars.

Les économistes prévoient que l'inflation globale atteindra 7,8 % en glissement annuel, dépassant ainsi le taux de 7,5 % atteint en janvier, le plus élevé depuis quatre décennies.

La guerre en Ukraine a tempéré les attentes d'un relèvement agressif des taux de la Fed, mais un taux d'inflation plus élevé que prévu pourrait raviver les chances d'une attitude plus belliqueuse. Cela nuirait aux actifs à risque, déjà ébranlés par l'incertitude liée à l'Ukraine.

La Fed affirme qu'elle s'efforce de contenir les pressions sur les prix. Sa crédibilité pourrait être menacée si l'inflation s'aggrave, érodant le pouvoir d'achat des ménages et faussant les décisions d'investissement et de dépenses.

L'

indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, publié vendredi, pourrait donner une idée de l'état des consommateurs.

CPI

3/ ROCK, HARD PLACE, ECB

Avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, on s'attendait à ce que la réunion du 10 mars de la Banque centrale européenne accélère sa sortie des politiques ultra-accommodantes. L'inflation, qui atteint un niveau record de 5,8 %, soit plus du double de son objectif de 2 %, renforce cette hypothèse.

Le problème est là. La guerre, en provoquant une nouvelle flambée des prix de l'énergie, exerce une pression à la hausse sur l'inflation. Dans le même temps, elle nuit à la consommation et à la croissance économique.

Les plans de la BCE sont dans la tourmente et de grandes décisions jeudi semblent peu probables. La présidente Christine Lagarde pourrait être pressée de dire si elle prévoit une hausse des taux, après être revenue le mois dernier sur sa promesse de ne pas relever les taux cette année.

C'était avant que la guerre n'éclate en Europe, laissant la BCE entre le marteau et l'enclume.



Les marchés monétaires réduisent les paris sur la hausse des taux de la BCE



4/ LA TRIPLE PEINE

L'invasion russe est un triple coup dur pour les banques de la zone euro, sans solution immédiate à l'horizon. Les sanctions occidentales contre la Russie frappent les banques exposées aux entreprises de ce pays ou y détenant des actifs. La question se pose de savoir si des groupes multinationaux tels que l'autrichien Raiffeisen ou le français SocGen vont désinvestir, ou être dépouillés de leurs unités dans le pays, et à quel prix ? Ensuite, les prévisions de hausse des taux de la BCE - dont les banques bénéficiaient - ont été fortement revues à la baisse. Enfin, les actions bancaires sont des valeurs cycliques que les investisseurs ont tendance à abandonner en premier lorsque l'environnement macroéconomique se dégrade.

Le secteur a perdu plus d'un quart de sa valeur de marché en trois semaines environ. Même si la semaine à venir apporte la stabilité, c'est une pilule amère pour les investisseurs qui avaient acheté ce qui était le consensus d'achat à l'aube de 2022.

Banks

5/ C'EST L'ÉCONOMIE, LE COMMERCE Et en Chine, c'est le Congrès national du peuple qui fait la une des journaux. La session annuelle du parlement chinois, qui donne son aval, se déroule à partir de samedi et pendant environ une semaine, et fixe les principaux objectifs économiques et politiques pour l'année. Le mot clé est stabilité. Pékin souhaite remettre son économie ralentie sur les rails à l'approche d'un événement encore plus important qui aura lieu plus tard dans l'année : le congrès du parti, qui se tient deux fois par décennie, au cours duquel le président Xi Jinping est presque certain d'obtenir un troisième mandat sans précédent à la tête du pays. Cela signifie une intensification des mesures de relance budgétaire, une augmentation des réductions d'impôts et le maintien d'une politique monétaire souple, tandis que tout projet de réforme douloureuse - comme la "taxe sur la prospérité" tant attendue - sera mis en veilleuse.

N'attendez pas non plus de commentaire sur l'Ukraine :

La

Chine n'a pas condamné l'attaque de la Russie et estime que les sanctions occidentales à son encontre sont injustes.

La

Chine mise sur la croissance