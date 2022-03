Procès Vincenz: l'accusation reproche à la défense de semer l'intox

Zurich (awp/ats) - Le procès de l'ex-patron de Raiffeisen Pierin Vincenz et de ses co-accusés est entré mercredi à Zurich dans sa phase finale. Attaquée par la défense sur le sérieux de ses thèses, l'accusation a qualifié les plaidoiries des avocats de gesticulations qui n'ont fait que semer la confusion et l'intox.

Dans sa réplique à la défense, l'un des procureurs a estimé que celle-ci n'a rien présenté qui puisse sérieusement mettre en doute le bienfondé de l'accusation. Selon lui, les avocats des accusés se sont contentés de répéter ce que les prévenus avaient déjà déclaré dans le cadre de l'enquête.

Défense accusée de détourner l'attention

Le fait que la défense, dans ses plaidoiries, reproche au Ministère public d'avoir changé d'hypothèse de départ au fil de l'enquête et adapté son accusation en conséquence constitue de la "pure intox", a déclaré le procureur au Tribunal de district de Zurich. Un tel processus est tout à fait normal, le Ministère public réagissant toujours aux nouveaux éléments d'enquête, a répliqué son représentant.

Désespérément, la défense a porté des coups d'épée dans l'eau en s'en prenant à des points de vue que le Ministère public avait abandonné depuis longtemps, a critiqué le même procureur. Les avocats des prévenus ont ainsi tenté de détourner l'attention face aux accusations et semé la confusion, a-t-il dénoncé.

Trop de preuves face aux explications

Autre reproche fait par le Ministère public à la défense, cette dernière aurait systématiquement pointé le doigt sur des détails de l'affaire pour leur donner une explication déformant la réalité. Face à l'ensemble des preuves qui accablent les prévenus, ces explications ne constituent toutefois qu'une débauche d'imagination, selon l'accusation.

De plus, les avocats de la défense se seraient agrippés à la thèse du témoin menteur. Ils ont accusé pas moins de cinq témoins de mentir. Or, l'éventualité que cinq personnes aient, indépendamment les unes des autres, fait des faux témoignages contre les prévenus dans différents cas présentés n'est pas probable, a soutenu le procureur.

Co-accusé défendu en matinée

Mardi, la défense s'en était prise une nouvelle fois aux thèses de l'accusation. Elle lui a reproché de manquer de preuves.

Avant la réplique du Ministère public, l'avocat du septième et dernier accusé a présenté sa plaidoirie mercredi matin. Comme ses autres collègues, il a réclamé l'acquittement de son client, le co-propriétaire d'une société de cartes de crédit vendue à la banque Raiffeisen et à l'entreprise Aduno, dirigées alors respectivement par les deux principaux accusés, Pierin Vincenz et Beat Stocker.

L'avocat a rejeté les accusations du Ministère public et le remboursement de 16 millions de francs suisses par son client. Les procureurs reprochent à ce co-accusé d'avoir cédé des actions occultes au duo dans le but qu'ils rachètent sa société et s'enrichissent. Le rachat de la société par Raiffeisen et Aduno n'a pas entraîné de pertes pour ces entreprises, mais des bénéfices en millions, a aussi fait valoir l'avocat.

Dernières audiences dans deux semaines

La défense reprendra la parole dans deux semaines lors des deux dernières journées du procès, les 22 et 23 mars. Les avocats des prévenus auront alors l'occasion de répondre à la réplique présentée mercredi par le Ministère public.

Ce dernier réclame six ans de prison contre Pierin Vincenz et Beat Stocker pour escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et de corruption passive.

Il leur reproche d'avoir eu des participations occultes dans des sociétés pour s'enrichir illégalement lors du rachat de ces sociétés par Raiffeisen ou Aduno. Dans ce même but, le duo aurait aussi engagé des avocats comme hommes de paille, constitué des sociétés-écrans et falsifié des inscriptions dans le registre des actions.

Le Ministère public les accuse également d'avoir financé des dépenses privées de plusieurs centaines de milliers de francs suisses à travers des notes de frais. Au total, la somme délictueuse reprochée à Pierin Vincenz est de 9 millions de francs suisses et de 16 millions pour Beat Stocker. Les procureurs ont aussi requis des peines pécuniaires avec sursis ou sursis partiels contre leurs cinq co-accusés.

ats/rp