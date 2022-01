Raiffeisen Suisse autonomise deux de ses succursales 

Zurich (awp) - Raiffeisen Suisse a autonomisé ses succursales de Berne et de Thalwil, permettant au groupe bancaire de compter deux nouvelles banques coopératives. D'autres opérations de ce type sont prévues d'ici début 2023.

Les clients des deux implantations peuvent désormais devenir sociétaires et donc copropriétaires des établissements, selon le communiqué paru lundi. "L'autonomisation des succursales contribue au développement de notre modèle coopératif et renforce cet esprit au sein du groupe", a souligné Heinz Huber, président de la direction de Raiffeisen Suisse, cité dans le document.

Les succursales de Berne et de Thalwil, sur les bords du lac de Zurich, ont été fondées dans le cadre de la stratégie de développement vers les régions urbaines. En juin dernier, lors de l'assemblée générale, les représentants des Banques Raiffeisen ont décidé de l'autonomisation de six succursales. Il est prévu que les établissements de Winterthour et de Saint-Gall deviennent autonomes à l'été 2022 puis celles de Bâle et de Zurich début 2023.

