Raiffeisen: Valyo permet la réouverture numérique d'obligations existantes

Zurich (awp) - La plateforme numérique de levée de fonds Valyo offre aux entreprises et aux acteurs du secteur public la possibilité d'augmenter leurs obligations existantes de manière numérique et sans intervention d'une banque intermédiaire à partir de lundi. La filiale de la coopérative bancaire Raiffeisen veut répondre aux besoins de liquidités grandissants qu'a entraîné la crise pandémique.

Valyo veut offrir plus de marge de manoeuvre aux entreprises, en leur offrant une option numérique permettant à un émetteur d'effectuer des transactions en dessous du seuil de 100 millions de francs suisses via une émission déjà existante, détaille un communiqué publié lundi.

Cette nouvelle opération fonctionnera même sur les obligations émises par le canal bancaire classique. Les obligations existantes ayant une durée restante de plus d'un an pourront être augmentées avec Valyo par le biais de transactions plus petites si nécessaire.

La plateforme numérique veut ainsi capitaliser sur les effets de la récession économique qu'elle anticipe dans les prochains mois, et donc des besoins de liquidité croissants des acteurs économiques.

nj/fr