Raiffeisen abaisse ses prévisions de croissance pour la Suisse

Zurich (awp) - Raiffeisen a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Suisse en 2023. Jusqu'ici attendu en hausse de 1,5%, le produit intérieur brut (PIB) helvétique ne devrait croître que de 1,0% l'année suivante, indique mercredi la banque dans un communiqué.

En dépit de l'abaissement des prévisions, la Suisse devrait faire mieux que la zone euro, où le PIB devrait tourner autour de zéro l'année prochaine. Aux Etats-Unis et au Japon, une légère hausse de 1,0% est escomptée, tandis que la Chine devrait profiter d'un rebond de 4%, selon les estimations des économistes.

L'année prochaine, la croissance en territoire helvétique sera portée par la consommation privée (+1,2%) et les investissements en biens d'équipement (+2,0%), ainsi que les exportations (+2,7%) et les importations (+3,7%). Les investissements dans le bâtiment (-1,8%) et la consommation publique (-1,3%) sont par contre attendus en repli.

Du côté de l'inflation, les prévisions n'ont pas changé. Elle devrait fléchir à 2,5% en Suisse en 2023, après une valeur attendue à 3,0% pour 2022. Pour la zone euro, tout comme pour les Etats-Unis, le renchérissement devrait également décélérer en 2023, après avoir atteint respectivement 8,0% et 8,5% en 2022. Les économistes tablent ainsi sur une inflation outre-Atlantique de 4,0% l'année prochaine et de 5,5% pour les pays où circule la monnaie unique.

Le chômage devrait rester à un faible niveau en Suisse, à 2,1%, après 2,2% escompté pour 2022.

