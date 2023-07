Rainbow Children's Medicare Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale consiste à fournir des services médicaux et de soins de santé. La société est un hôpital pédiatrique, obstétrique et gynécologique multi-spécialisé qui exploite plus de 14 hôpitaux et trois cliniques dans six villes, avec une capacité totale d'environ 1 500 lits. Les services pédiatriques de l'entreprise comprennent les soins intensifs pour nouveau-nés et enfants, les services pédiatriques multi-spécialités, les soins pédiatriques quaternaires (y compris les greffes d'organes multiples). Ses services d'obstétrique et de gynécologie comprennent les soins obstétriques normaux et complexes, les soins fœtaux multidisciplinaires, les soins génétiques périnataux et les soins de fertilité. La société propose également une application Rainbow Hospital disponible sur Google Play et App Store.

Secteur Installations et services en soins de santé