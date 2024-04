Rainbow Rare Earths Limited est une société minière basée à Guernesey. La société est engagée dans le développement de projets de minerais de terres rares en Afrique du Sud et au Burundi. Ses projets comprennent le projet Phalaborwa et le projet Gakara. Le projet Phalaborwa est un projet de retraitement de cheminées de gypse pour la récupération de terres rares situé en Afrique du Sud. Le projet de terres rares de Phalaborwa possède des ressources minérales présumées estimées à 30,4 tonnes métriques (Mt) à 0,44 % de TREO contenues dans le phosphogypse de deux cheminées non consolidées provenant de l'exploitation historique de roches dures phosphatées. Le projet de terres rares de Gakara est situé dans l'ouest du Burundi, à environ 20 kilomètres (km) au sud-sud-est de Bujumbura, et couvre une superficie totale d'environ 135 kilomètres carrés (km2). Le permis d'exploitation minière couvre une superficie de plus de 39 km2. Il contient plusieurs veines constituées de bastnaesite et/ou de monazite. Ses filiales comprennent Rainbow Mining Burundi, Rainbow International Resources Ltd. et d'autres.

Secteur Métaux et minéraux précieux