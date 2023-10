(Alliance News) - Rainbow Rare Earths Ltd a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention avec Nexus Intertrade Pty Ltd en vertu de laquelle Nexus achètera des sous-produits de gypse provenant du projet Phalaborwa de Rainbow en Afrique du Sud.

Rainbow Rare Earths est un producteur d'oxydes de terres rares axé sur l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. Nexus est une société de commerce international et de facilitation des échanges basée à Sandton, en Afrique du Sud, qui se spécialise dans les solutions de bout en bout.

L'accord d'écoulement exclusif de cinq ans sera finalisé une fois que Rainbow et Nexus se seront mis d'accord sur le tonnage annuel de gypse fourni et sur le prix annuel lié au marché. Les deux entreprises ont la possibilité de renouveler l'accord pour une période supplémentaire de deux à cinq ans.

Rainbow a déclaré que le projet Phalaborwa devrait entrer en production en 2026 et que les opérations consisteront à "traiter les cheminées de gypse non revêtues existantes afin d'extraire les éléments de terre rare".

"Le projet Phalaborwa dispose actuellement d'une ressource minérale estimée à 30,4 millions de tonnes et d'une durée de vie de la mine d'au moins 14 ans ; cependant, les ventes de gypse bénin devraient être une opération à durée de vie beaucoup plus longue, ce qui aura un effet socio-économique positif sur l'industrie locale", a expliqué Rainbow.

George Bennet, directeur général de Rainbow, a déclaré : "Cet accord est une véritable aubaine pour Rainbow, Nexus et nos parties prenantes. Le processus de Phalaborwa est fondé sur les principes de circularité puisque nous prenons un déchet, le nettoyons et en extrayons de la valeur - à la fois par la récupération des éléments de terre rare et par la vente du gypse bénin qui est produit comme sous-produit du processus".

Mercredi, Rainbow a également déclaré que le produit du placement de 4,5 millions de livres sterling annoncé la semaine dernière comprenait 630 000 livres sterling provenant de l'actionnaire Pella Ventures Ltd et 540 000 livres sterling provenant de TechMet Ltd. 3,3 millions de livres sterling ont été reçus d'"autres investisseurs", dont 240 000 livres sterling provenant du conseil d'administration et de la direction de Rainbow.

Mercredi dernier, Rainbow a déclaré avoir levé 4,5 millions de livres sterling grâce à un placement de 30 millions de nouvelles actions à 15 pence chacune. Le prix du placement représente une décote de 3,2 % par rapport au cours de clôture moyen de 15,5 pence par action ordinaire le 26 septembre.

"C'est une période passionnante pour le projet Phalaborwa, après la production d'étape du sulfate mixte de terres rares de l'usine pilote en amont en Afrique du Sud et avec la production d'oxydes de terres rares séparées de notre usine pilote en aval aux États-Unis prévue pour le quatrième trimestre 2023. Il s'agira de la dernière étape de réduction des risques afin de démontrer la commercialité du processus unique de traitement des terres rares que Rainbow a développé avec son partenaire K-Technologies, Inc. pour fournir les oxydes de terres rares à aimant permanent séparés, indispensables à la transition vers l'énergie verte ", a commenté M. Bennett.

Les actions de Rainbow étaient en baisse de 2,5 % à 14,72 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

