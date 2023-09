(Alliance News) - Rainbow Rare Earths Ltd a annoncé lundi avoir conclu un accord d'approvisionnement stratégique avec Less Common Metals Ltd, qui fabrique et fournit des systèmes et des métaux complexes.

Rainbow Rare, producteur d'oxydes de terres rares axé sur l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, a déclaré qu'il fournirait des oxydes de terres rares séparés par aimant : néodyme et praséodyme, dysprosium et terbium.

"Il s'agit des éléments de terres rares les plus importants sur le plan économique, car ils sont utilisés pour fabriquer les aimants permanents essentiels à la décarbonisation, grâce à leur utilisation dans les véhicules électriques et les éoliennes, ainsi que dans les produits de défense et autres produits de haute technologie", a expliqué Rainbow Rare. Ils sont également désignés comme "métaux critiques" dans la stratégie britannique sur les minéraux critiques.

George Bennett, directeur général de Rainbow Rare, a déclaré : "S'assurer d'un acheteur pour nos oxydes de terres rares séparés qui partage nos valeurs et nos aspirations était d'une importance stratégique pour Rainbow. Nous sommes déterminés à établir une chaîne d'approvisionnement indépendante, responsable et éthique pour les éléments de terres rares qui sont le moteur de la transition vers l'énergie verte".

Les actions de Rainbow Rare Earths ont augmenté de 3,4 % pour atteindre 16,80 pence chacune lundi après-midi à Londres.

