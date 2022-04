La Chine s'attend à un retour des flux de capitaux à long terme malgré la récente volatilité 07/04/2022 | 10:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le régulateur de la monnaie chinoise s'attend à ce que les investissements étrangers dans les actifs libellés en yuan augmentent à long terme, malgré les récentes fluctuations, a rapporté jeudi le média financier Caixin. Ces remarques sont intervenues alors que les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en obligations d'État chinoises au taux le plus rapide en trois ans en février, tandis que les principales économies, dont les États-Unis, ont resserré leur politique monétaire, ce qui a suscité des inquiétudes sur le marché quant à l'augmentation des sorties de capitaux et la dépréciation du yuan. "Les fluctuations à court terme des investissements transfrontaliers en titres ne signifient pas un renversement de la tendance à long terme des investissements étrangers sur le marché des capitaux chinois", a déclaré l'Administration nationale des changes (SAFE). "Affectées par les récents changements de l'environnement extérieur, les fluctuations des investissements étrangers dans les actions et obligations nationales ont augmenté, (mais) c'est normal dans le cadre de la situation économique et financière internationale complexe." Le régulateur des changes a ajouté que les flux de capitaux transfrontaliers dans le cadre du compte financier restaient normaux et sous contrôle, tandis que la valeur de la monnaie chinoise était stable. Un certain nombre de banques d'investissement et d'institutions de recherche étrangères ont souligné des sorties de capitaux plus importantes de la Chine après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Les sorties de capitaux de Chine à l'échelle et à l'intensité que nous observons sont sans précédent", ont déclaré les analystes de l'Institut de la finance internationale dans une obligation fin mars. Les données ont montré que les investisseurs étrangers ont vendu plus de 45 milliards de yuans (7,08 milliards de dollars) sur une base nette par le biais du programme Stock Connect en mars, enregistrant la plus grande sortie mensuelle en près de deux ans. Séparément, Guan Tao, économiste en chef mondial chez BOC International et ancien haut fonctionnaire de la SAFE, a déclaré que le régulateur avait l'expérience de la gestion de telles fluctuations monétaires si les conditions devaient se détériorer. Il a écrit dans un document gouvernemental publié jeudi que le secteur privé pourrait jouer un rôle pour amortir l'impact d'une telle volatilité sur les paiements internationaux. (1 $ = 6,3601 yuans chinois)

