Raj Packaging Industries Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des films plastiques coextrudés multicouches et des matériaux d'emballage souples. La société exerce ses activités dans le secteur des films plastiques. Les produits de la société comprennent les films multicouches, le laminage et l'emballage sous film rétractable. Les films multicouches sont utilisés pour les produits laitiers, les huiles comestibles/le ghee, les aliments surgelés/les produits marins, les sachets sous vide, les produits chimiques sensibles et les films spéciaux. Les films laminés sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire (ATTA, riz, namkin, huile comestible), les boissons, les produits pharmaceutiques, les articles ménagers, les soins de beauté, les aliments pour animaux de compagnie, les automobiles et les applications industrielles, ainsi que les films agricoles et l'industrie des semences. La société fournit également des films et des sachets rétractables pour les industries alimentaires et non alimentaires.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier