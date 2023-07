Raj Rayon Industries Limited est une société basée en Inde, qui s'occupe de la fabrication et du commerce de copeaux de polyester, de fils de polyester et de fils traités. La société opère par le biais de la fabrication et de la commercialisation de fils textiles. Les produits de la société comprennent des fils brillants (Trilobal), des fils cationiques, des Cotluk (Full Dull), des fils colorés (Dope Dyed), des fils de différentes sections transversales, tels que Tri-lobal, Octa-lobal et des fils ignifuges et antimicrobiens. La société propose des fils texturés en polyester, qui sont des fils blancs bruts, semi-matelassés et non-matelassés ; des fils partiellement orientés et des fils entièrement étirés. La société produit environ 30 000 tonnes par an (TPA) de fil texturé de polyester (PTY), 23063 TPA de fil entièrement étiré (FDY), 40 000 TPA de fil partiellement orienté (POY) et 2880 fils plats. Les usines de la société sont situées à Silvassa, dans le territoire de l'Union de Dadra et Nagar Haveli, en Inde.

Secteur Textiles et Cuirs