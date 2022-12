Rajesh Exports Limited a annoncé que M. Prashant Mehta, le directeur général de la société, a souhaité prendre sa retraite et que le conseil d'administration, lors de sa réunion du 3 décembre 2022, a accepté son souhait et sa démission avec effet au 3 décembre 2022. En outre, le conseil d'administration a décidé de nommer une personne appropriée, de préférence non liée au président, en tant que directeur général dans la période mandatée.