Rajeshwari Cans Limited a approuvé la nomination de M. Abdulquadir Soyab Hajiwala en tant que secrétaire général et responsable de la conformité de la société, avec effet au 23 septembre 2023. Il est membre associé de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise. Il est également titulaire d'une licence en administration des affaires.

Il a des connaissances en matière de droit des sociétés et de conformité juridique et possède plus de 5 ans d'expérience.