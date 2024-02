RAK Ceramics (Bangladesh) Limited se consacre à la fabrication et à la commercialisation de carreaux de céramique, d'articles de toilette et de tous les types d'articles sanitaires. La société opère à travers trois segments : Ceramics and Sanitary Ware, Power, et Security and services. Le secteur des céramiques et des articles sanitaires se consacre à la fabrication et à la commercialisation de carreaux de céramique, d'ensembles de salles de bains et de tous les types d'articles sanitaires. Le secteur de l'électricité est chargé de mettre en place des services publics d'électricité et d'exploiter des centrales électriques, des systèmes de transmission et de distribution, et de vendre l'électricité produite à toute entité juridique. Le secteur de la sécurité et des services fournit des services de gardiennage, de nettoyage, de vérification, de lutte contre les termites et les parasites et met en place une formation technique de la main-d'œuvre. La société a la capacité de produire environ 118 millions de mètres carrés de carreaux, cinq millions de pièces d'articles sanitaires, 24 millions de pièces de vaisselle en porcelaine et un million de pièces de robinetterie par an.

Secteur Fournitures de construction et installation