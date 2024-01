Rakon Limited est une entreprise technologique mondiale qui conçoit et fabrique des solutions avancées de contrôle de fréquence et de synchronisation pour une gamme d'applications. Ses segments comprennent la Nouvelle-Zélande (NZ), la France/Inde, la France HiRel, le groupe Timemaker (T'maker) et tous les autres segments (Autres). Le segment NZ conçoit et fabrique des produits pour les marchés des télécommunications, du positionnement global et de la défense. Le segment France/Inde conçoit et fabrique des produits pour le marché des télécommunications. Le segment France HiRel conçoit et fabrique des produits pour les marchés de l'espace et de la défense. Le segment T'maker produit des ébauches de cristaux. Le segment Autres comprend Rakon Financial Services Limited, Rakon UK Holdings Limited et Rakon Investment HK Limited. Son usine indienne de Bengaluru fabrique des produits en sous-traitance. Elle conçoit et fabrique également des produits pour les marchés locaux indiens de la défense, de l'aéronautique et de l'espace. Ses principaux marchés sont les télécommunications, l'espace et la défense, et le positionnement global.

Secteur Equipements et pièces électroniques