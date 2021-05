Coronavirus: le point sur la pandémie

Données financières JPY USD EUR CA 2021 1 625 Mrd 14 856 M 12 234 M Résultat net 2021 -141 263 M -1 291 M -1 063 M Tréso. nette 2021 645 Mrd 5 901 M 4 859 M PER 2021 -13,3x Rendement 2021 0,34% Capitalisation 2 055 Mrd 18 783 M 15 469 M VE / CA 2021 0,87x VE / CA 2022 0,81x Nbr Employés 23 841 Flottant 51,6% Graphique RAKUTEN GROUP, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RAKUTEN GROUP, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 1 434,13 JPY Dernier Cours de Cloture 1 304,00 JPY Ecart / Objectif Haut 168% Ecart / Objectif Moyen 9,98% Ecart / Objectif Bas -32,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Hiroshi Mikitani Chairman, President & Chief Executive Officer Kenji Hirose Chief Financial Officer & Executive Vice President Yasufumi Hirai Chief Information & Information Security Officer Tareq Amin Chief Technology Officer & Executive VP Ken Kutaragi Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) RAKUTEN GROUP, INC. 31.19% 18 783 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -9.98% 568 006 MEITUAN -17.18% 190 887 PINDUODUO INC. -33.40% 148 302 SHOPIFY INC. -4.15% 134 899 MERCADOLIBRE, INC. -21.02% 65 960